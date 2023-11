Çağdaş Bodrum Spor, Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak

- Çağdaş Bodrum Spor galibiyete odaklandı

Can Öğüt: "Özellikle iç sahada tehlikeli bir takımız"

Berkay Genç: "Güzel işlere imza atacağız"

MUĞLA - Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Büyükçekmece Basketbol Kulübü'nü konuk edecek Çağdaş Bodrum Spor, galibiyete odaklandı.

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'nin 6. hafta mücadelesinde 4 Kasım Cumartesi günü 13.00'da Büyükçekmece Basketbol'u ağırlayacak. Bu maçın hazırlıklarına Bodrum Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği antrenmanla başlayan Bodrum ekibinde hedef; taraftarın da desteğiyle karşılaşmadan galip ayrılmak. Antrenman öncesinde takımın yeni transferlerinden Can Öğüt ile Berkay Genç, açıklamalarda bulundu.

"Özellikle iç sahada tehlikeli bir takımız"

Tecrübeli oyuncu Can Öğüt, kulübün 3. senesinde büyük bir başarıya imza attığını belirterek, "Zorlu bir fikstür var ama yeni kurulmuş bir takımız. Süper Lig'e yeni çıktık. Kulüp olarak baktığınız zaman 3. senesi ve çok büyük bir sportif başarı bence. Bu ligde her maç zor, kolay maç diye bir şey yok. Bizim seviyemizdeki takımlar için her maç zor. Bir alışma sürecindeyiz. Takım yeni, oyuncular yeni, ilk defa birlikte oynuyoruz. Vakit geçtikçe, çok idman yaptıkça, birbirimize alıştıkça daha iyi olacağımızı, daha fazla galibiyet alacağımızı düşünüyorum. Özellikle iç sahamızda tehlikeli bir takımız. Daha da tehlikeli bir takım olacağız. Bunları deplasman maçlarına da yansıtmaya çalışacağız. Seyircilerimizin önemli maçlara gelmesi bizim için çok büyük bir destek oluyor. Ev sahibi avantajını onlar geldiği zaman daha iyi kullanabiliyoruz. Daha çok enerji ile oynuyoruz sahada. Bu maçta çok önemli bir maç. Fikstürde rakibimiz olacak bir takım Büyükçekmece. O yüzden bu maçı kazanıp Büyükçekmece, Denizli, Samsun gibi takımları sıralamada altımızda tutmak istiyoruz. Bu hafta mücadele edip kazanmak zorunda olduğumuz bir maç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Güzel işlere imza atacağız"

Yeni transferlerden Berkay Genç ise, "Bana böyle bir şans verdiği için Ender abiye teşekkür etmek istiyorum. Teklif gelince hiç düşünmeden ilk teklifim olan Çağdaş Bodrum'u kabul ettim ve gayet memnunum. Çünkü ailevi bir ortama geldiğimi düşünüyorum. Umarım güzel işlere imza atıp devamını getireceğiz. Çağdaş Bodrum çok vizyonlu bir kulüp. Çünkü üç yılda üç lig atlayarak geldi ve şu ana kadar kat ettiğimiz mesafe bence çok iyi. İnşallah bu maçı da alıp önümüze devam edeceğiz. Seyircimize de teşekkür ediyorum. Çünkü Bodrum'dan Muğla'dan her yerden servis kaldırılıyor. Sağ olsunlar yanımıza geliyorlar bizi destekleyip yanımızda oluyorlar. Seyircimizin bize olan desteğiyle iç sahamızdaki bütün maçları alacağımıza inanıyorum. İyi ki varsınız. Benim de ilk Süper Lig tecrübem, ilk defa adım attım ama sağ olsun kulübümüz, abilerim ve kardeşlerim bana her konuda yardımcı oluyor. Ben de elimden geleni yaparak onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Maçlarda da inşallah daha iyi şeyler yapıp takıma en büyük katkıyı vereceğimi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.