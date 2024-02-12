Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u mağlup etti
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, evinde Bursaspor'u 87-76 yenerek ikinci galibiyetini aldı. Ahmet Düverioğlu 23 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.
MUĞLA,
SALON: Menteşe
HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz
ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur Öğüt 5, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 23, Johnson 18, Warren 15, Fatih Cantitiz 7, Moore 2, Cavit Ege Havsa
BURSASPOR: Young 13, Michineau 5, Brown 16, Sarper David Mutaf 13, Hamilton 7, Floyd 22, Ömer Utku Al, Semih Erden, Mehmet Atalan, Metin Türen
1'İNCİ PERİYOT: 21-11
İLK YARI: 44-26
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-53
Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, üst üste ikinci galibiyetini iç sahada Bursaspor'u 87-76 yenerek aldı.
Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 21-11, ilk devresi 44-26, üçüncü periyodu da 65-53 Çağdaş Bodrum'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 20 maçta 7 galibiyete ulaşarak yarıştaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece ve Bahçeşehir Koleji'ni yakalayan Bodrum ekibinde Ahmet Düverioğlu 23 sayı kaydetti.