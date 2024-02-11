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Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u ağırlıyor

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Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka'yı yenen Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlayacak.

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Darüşşafaka'yı deplasmanda yenerek averajla düşme hattından sıyrılan Çağdaş Bodrum Spor yarın Bursaspor'u seri yakalama hedefiyle ağırlayacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 19.00'da yapılacak. Ligde Çağdaş Bodrum'un 19 haftada 6, Bursaspor'un ise 8 galibiyeti bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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