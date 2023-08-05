Çağdaş Bodrum Spor, Bodrum'da maç oynamak istiyor

Basketbol Süper Ligi'nin yeni ekiplerinden Çağdaş Bodrum Spor, yeni sezonda hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine seyircisi önünde yürümek istiyor. Kulüp iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için çalışmalara başlarken, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile görüştüklerini belirten Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. İç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumda kalacağız. Oysa biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da oynamak istiyoruz. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

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