Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'ne çıkışının ardından ilk antrenmanını yaptı

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'ne çıkışının ardından yeni kurduğu takım ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, yeni sezonda hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine, seyircisi önünde yürümek istediklerini söyledi.

Çağdaş Bodrum Spor, Basketbol Süper Ligi'ne (BSL) çıkışının ardından yeni kurduğu takım ile ilk antrenmanını yaptı.

İlk antrenmanlarını Bodrum Spor Salonu'nda basın mensupları ile gerçekleştiren Çağdaş Bodrum Spor, BSL'de bu yılın en zorlu deplasmanı olmak için rakipleri ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayarak, antrenmanlarına başlayan Çağdaş Bodrum Spor'un Kulüp Başkanı Dağlarca Çağlar, yeni sezonda hem Türkiye'nin en büyüklerini Bodrum'da ağırlamak hem de Avrupa hedeflerine, seyircisi önünde yürümek istediklerini söyledi.

Bu çerçevede, taraftarların da sosyal medya üzerinden 'Bodrum'un takımı evinde kalmalı' çağrısı yaptığını hatırlatan Dağlarca Çağlar, kulübün iç saha maçlarını oynadığı 1250 koltuk kapasitesine sahip Bodrum Spor Salonu'nun kapasite artırımı için gereken girişimlerde bulunduklarını, konuyla ilgili Basketbol Federasyonu ile de görüştüklerini belirtti.

Çağdaş Bodrum Spor Başkanı Dağlarca Çağlar, "Basketbol Federasyonumuzun bize anlayış göstermesini bekliyoruz. Arzumuz, geçtiğimiz sene olduğu gibi en büyük destekçilerimizin, seyircimizin gücünü bu senede hissedebilmek istiyoruz. Aksi bir durum karşısında üzülerek belirtiyorum ki, iç saha maçlarını Muğla Menteşe'deki salonda oynamak durumunda kalacağız. Biz Bodrum takımıyız ve Bodrum'da bizi BSL'ye taşıyan ve en büyük gücümüz haline gelen seyircimizin desteğiyle oynamak bizim en doğal hakkımız. Süper Lig takımları da bizi bu konuda destekliyor. Halen bir yanıt alamadık. Talebimize olumlu yanıt bekliyoruz" dedi.

Genel Direktör Tolga Tekinalp de 2023-2024 BSL'de yer alacak takımlara başarılı ve sağlıklı bir sezon dileyerek Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımı hakkında şunları söyledi:

"Çağdaş Bodrum Spor Basketbol takımı olarak BSL'de kalıcı olmak öncelikli hedefimiz. Bütün planlarımızı da bunun üzerine yapıyoruz. Yapılacak salon tadilatını BSL'deki ilk senemizde operasyonel anlamda bizi sıkıntıya sokacağı düşüncesiyle bu sene için askıya aldık. Basketbol Federasyonu ile bu sene maçlarımızın Bitez'deki salonumuzda oynanması adına görüşmelerimiz devam ediyor. Bodrum gibi marka değeri olan bir ilçenin Süper Lige yükselme başarısı göstermiş tek basketbol takımının taleplerinin Federasyonumuz nezdinde de karşılık bulacağını ve bu görüşmelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyoruz. Başkanımız Dağlarca Bey Bodrum'a Süper Lig standartlarında bir salon kazandırmakta kararlı ve bu düşüncesini defalarca belirtti. Başarılı bir sezon dileğiyle."

Geçen sezon Çağdaş Bodrum'da forma giyerek takımı TB2L'den, BSL'ye taşıyan takım kaptanı Erkan Veyseloğlu, Chris Warren, Hakan Yapar, Fatih Cantitiz ve Ege Havsa Çağdaş Bodrum Formasını giymeye devam ediyor. Yeni tranferler Jaron Johnson, Dominic Artis, Can Uğut Öğüt, Ege Arar, Amar Alibegovic ve Berkay Genç de ilk antrenmanda Çağdaş Bodrum Spor forması ile ilk kez parkeye çıkmış oldu. - MUĞLA