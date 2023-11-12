Çağdaş Bodrum Spor, Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti

Türkiye Basketbol Federasyonu Basketbol Gençler Ligi (BGL) B Grubunda mücadele eden Çağdaş Bodrum Spor, Bahçeşehir Koleji'ni yendi.

Ligde oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Bahçeşehir Koleji, Çağdaş Bodrum Spor'un 79-60'lık galibiyeti ile ilk mağlubiyetini aldı. Ligde 5. hafta mücadelesinde Bitez Mahallesi'ndeki Bodrum Spor Salonu'nda başlayan mücadelede Çağdaş Bodrum Spor, ilk periyodunu 22-20 önde tamamladığı karşılaşmada devre arasına 33-38 geride girdi. Başa baş mücadele ile süren 3. periyodu 55-50 ile önde tamamlayan Çağdaş Bodrum Spor, son periyotta farkı açarak mücadeleyi 79-60 kazandı. Bodrumlu basketbol severlerin de ilgiyle izlediği karşılaşma sonunda oyuncular, teknik ekip ve yönetim galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. - MUĞLA