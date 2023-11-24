Çağdaş Bodrum Spor, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçında mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor, yarın Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Bodrum temsilcisi 8 maçta 2 galibiyet alıp 14. sırada yer alıyor.

Basketbol Süper Ligi'nde son 2 maçında Beşiktaş ve Pınar Karşıyaka'ya (D) mağlup olan Çağdaş Bodrum Spor, yarın evinde Bahçeşehir Koleji ile kozlarını paylaşacak. Muğla Menteşe Spor Salonu'nda oynanacak 9'uncu hafta karşılaşması saat 13.00'te başlayacak. Bodrum temsilcisi 8 maçta 2 galibiyet alıp 14'üncü sırada yer aldı. Bahçeşehir ise 3 galibiyetle 12'nci basamakta yer buldu.