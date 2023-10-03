Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes'i ağırlıyor

Basketbol Süper Ligi'nde ilk iç saha maçını oynayacak olan Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes'i Muğla Menteşe Spor Salonu'nda konuk edecek.

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna İstanbul deplasmanında güçlü rakibi Fenerbahçe Beko'ya 95-58 yenilerek başlayan Çağdaş Bodrum Spor bu hafta ilk iç saha maçını oynamanın heyecanını yaşayacak. Bodrum ekibi, lig ve Euroleague'in köklü ekiplerinden Anadolu Efes'i 8 Ekim Pazar günü Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ağırlayacak. Bodrum ve Muğla'nın tüm ilçelerinden destek bekleyen Çağdaş Bodrum'da maçın biletleri 1'inci kategori 200, 2'nci kategori 150 TL'den satışa çıktı.