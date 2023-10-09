Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes'e mağlup oldu
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Basketbol Süper Ligi'nde tarihin ilk Bodrum temsilcisi olan Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes karşısında mücadele etti. İlk 3 periyodu başa baş götüren Çağdaş Bodrum, son periyotta rakibinin yıldızlarının etkisiyle mağlup oldu. Maç, Muğla'nın tüm ilçelerinden gelen basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynandı.
Basketbol Süper Ligi'nde tarihin ilk Bodrum temsilcisi olan Çağdaş Bodrum Spor, ilk iç saha maçında dev rakibi Anadolu Efes'i elinden kaçırdı. Euroleague'in en güçlü takımlarından Anadolu Efes önünde ilk 3 periyodu başa baş götüren Çağdaş Bodrum, son periyotta rakibinin yıldızlarının devreye girmesiyle salondan 87-75 mağlup ayrıldı. Menteşe Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Muğla'nın tüm ilçelerinden basketbolseverler yoğun ilgi gösterdi.