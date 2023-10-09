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Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes'e mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde tarihin ilk Bodrum temsilcisi olan Çağdaş Bodrum Spor, Anadolu Efes karşısında mücadele etti. İlk 3 periyodu başa baş götüren Çağdaş Bodrum, son periyotta rakibinin yıldızlarının etkisiyle mağlup oldu. Maç, Muğla'nın tüm ilçelerinden gelen basketbolseverlerin yoğun ilgisiyle oynandı.