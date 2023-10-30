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Çağdaş Bodrum seri yapamadı

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Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu.

Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk yılında ilk galibiyetini geçen hafta Darüşşafaka önünde alan Çağdaş Bodrum Spor, Bursaspor'a deplasmanda 83-69 mağlup oldu. Ligde 5 haftada 1 galibiyet, 4 mağlubiyet alan Bodrum ekibi 4 Kasım Cumartesi günü Büyükçekmece'yi konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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