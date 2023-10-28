Çağdaş Bodrum seri peşinde
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BODRUM, BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna 3 mağlubiyetle başladıktan sonra geçen hafta iç sahada Darüşşafaka'yı yenmeyi bayaran Çağdaş Bodrum Spor yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak.
BODRUM,
BASKETBOL Süper Ligi'ndeki ilk sezonuna 3 mağlubiyetle başladıktan sonra geçen hafta iç sahada Darüşşafaka'yı yenmeyi bayaran Çağdaş Bodrum Spor yarın Bursaspor deplasmanına çıkacak. Tofaş Spor Salonu'ndaki mücadelenin hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Ligde Bursaspor'un 2 galibiyet, 2 mağlubiyeti bulunuyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor