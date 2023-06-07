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Çağdaş Bodrum'da Tekinalp görevde

Çağdaş Bodrum'da Tekinalp görevde

Spor Haberleri

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Çağdaş Bodrum Spor, genel direktörlük görevine Tolga Tekinalp'i getirdi.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Çağdaş Bodrum Spor, genel direktörlük görevine Tolga Tekinalp'i getirdi. Eski milli basketbolculardan olup yıllarca Anadolu Efes, Ülkerspor, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray gibi kulüplerde forma giyen 49 yaşındaki Tekinalp, Bodrum ekibindeki görevine başladı.


- Bodrum
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Tolga Tekinalp Sigorta Bodrum Spor Haberler

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