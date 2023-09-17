Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir, İstanbulspor'u mağlup etti

RAMS Başakşehir'in yeni teknik direktörü Çağdaş Atan, takımının başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti. Dimitrios Pelkas ve Joao Figueiredo'nun attığı gollerle turuncu-lacivertli takım 3 puanı aldı. Yeni transferler Emmanuel Dennis ve Leo Dubois ise ilk maçlarına çıktı.