- Çağdaş Atan : "Sürdürülebilir bir Kayserispor varsa ben buradayım"

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan :

"Yeni hikayeler yazmak lazım. Biz ekip olarak buna hazırız"

"Benim isteğim buraya yeni transferler ile tam kadro olarak gelebilmekti ama bu hiç mümkün olmadı"

KAYSERİ - Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Çağdaş Atan, "Sürdürülebilir bir Kayserispor varsa ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra burada durmamızın bir anlamı yok" dedi.

Kayserispor yeni sezon hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde toplanan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Teknik çalışma ile devam eden antrenman, kısa alanda pas çalışması ile sürdü.

Antrenman sonrası açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Geçen sezonun analizini iyi yapmak lazım. Çünkü elimizde kampa hep beraber gittiğimiz, defalarca tekrar yaptığımız, çok çalıştığımız, saha içinde taktiksel şekillendirmeler yaptığımız, çeşitli formasyonlarla oynadığımız iyi bir kadromuz vardı sezon başında. Sezon sonuna doğru eksilerek devam ettik. Oyuncu kaybettik. Birlik ve beraber olmaktan, saha da iyi oyun oynamaktan hiç vazgeçmedik. Sezon sonunu daha iyi getirebilirdik ama özellikle Onur ve Campanharo gittikten sonra bizi savunma anlamında bayağı hırpaladı. Ligi daha iyi bitirebilirdik. 3 puanımızda silindi ama gemiyi sağ salim karaya yanaştırmayı başardık. Geçen sene güzel bir hikaye yazdık ama bundan sonra yeni şeyler söylemek lazım. Yeni hikayeler yazmak lazım. Biz ekip olarak buna hazırız. Kayserispor bizim için ligin her zaman ilk yarısında puan tablosunda olması gerekiyor. İkinci yarıdaki puan tablosunda olmaması gerekiyor. Bunun için çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız ama bunun yanında da beklentilerimiz var" şeklinde konuştu.

"Biz teknik ekip olarak bu rekabete tekrardan hazırız"

Atan, "Bu işin 3 tane saç ayağı var. Teknik ekip, yönetim ve futbolcular kısmı. Biz teknik ekip olarak bu rekabete tekrardan hazırız. Geri kalan 2 saç ayağı yönetim ve oyuncular. Yönetimimiz bize sezon içinde de sezon sonunda da aramıza yeni oyuncular katılacağı yönünde söz verdi. Ben bu sözlerini tutacaklarını düşünüyorum. Aramıza iyi oyuncular katacağımızı planlıyoruz. Takımı o ligde dediğimiz tabelanın ilk sayfasında tutmak için oyunculara ihtiyacımızı var. Çünkü şuan geçen seneki kadronun çok çok gerisindeyiz. Çok da geç kalmış olduğumuzu söyleyebilirim. 'Kampa yeni oyuncuların yetiştirip girebilirsek, geçen seneki başarıyı tekrarlayabiliriz' demiştim. Ama maalesef bu gerçekleşmedi. Biz gerçekleşecek günü bekliyoruz. Umudumuz var. Ben hiçbir zaman Kayserispor taraftarına ve Kayseri şehrine hayalde satmadım, umutta satmadım. Bundan sonra böyle bir şey yapmaya niyetim yok. Oyuncular bizim büyüttüğümüz çiçek gibi. Onları kaybetmek istemedim. Ben bu sene o çiçeklerin çok güzel tohumlar çıkaracağını düşünüyorum. Onlardan faydalanmak istiyorum. Benim burada devam etme arzumu sürdüren onlara bağlılığım. Seyircinin bana ve benim onlara olan bağımlılığım. Bu iki şeyi birbirinden ayırmadan güzel başarılı ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Dediğimiz gibi beklentilerimiz var" diye konuştu.

"4-5 tane iyi oyuncu katarsak elimizdeki gençlerle beraber tekrardan rekabetçi bir Kayserispor oluşturabiliriz"

Bir gazetecinin 'Transfer tahtasının açılmaması durumunda Çağdaş Atan devam etmeyecek mi?' sorusuna Atan, "Buna bir fikir üzerinden bakmak gerekiyor. Kayserispor ne amaçlıyor. Transfer tahtası açılırsa ne olur?

Açılmazsa ki hedef ne? Bunları konuşmak lazım. Sezonun sonuna doğru açıklamalarım oldu. Bunların arkasındayız. Benim isteğim buraya yeni transferler ile tam kadro olarak gelebilmekti ama bu hiç mümkün olmadı. Yeni katılan oyuncumuz yok, kaybettiğimiz oyuncular var. Bu bir süreç. Beklememiz gerekiyor. Bu süreyi de yönetimimize tanımak gerekiyor ama sürenin de daraldığını bilmemiz gerekiyor. Kadro tam kadro gelemedik ama bundan sonra bir an önce geç kaldığımız durumu elimizde kalan oyuncular ile avantaja çevirmemiz gerekiyor. Gelen oyuncuların çok çabuk adaptasyonunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Elimizde A takım seviyesinde majör oyuncu olarak 13-14 tane oyuncu var. Oraya 4-5 tane iyi oyuncu katarsak elimizdeki gençlerle beraber tekrardan rekabetçi bir Kayserispor oluşturabiliriz" şeklinde cevap verdi.

"Ben umutluyum"

"Kayserispor'u başarılı hale getirecek grup varsa ben buradayım, sürdürülebilir bir Kayserispor varsa ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra burada durmamızın bir anlamı yok" diyen Atan, "Şu an elimizdeki kadronun bütçesi çok düşük seviyelerde. 7-7.5 milyon Euro'luk bir oyuncu gidişi oldu. Bütçe bu seviyede düşmüş durumda. Birden 12-13 milyon Euro'lardaki bütçeleri 5'lere indiremezsiniz. Bu farklı hedeflere oynamanıza sebep olabilir. Biz bunu makul seviyelerde, iyi bir Anadolu takımının olması gereken, sürdürülebilir bir seviyeye getirmek istiyoruz. İçimizde bulunduğumuz tablo bu. Ben umutluyum. Oyuncularıma da bunu söyledim. Onlarla çalışmaktan çok mutluyum. Beklentilerimiz karşılanırsa iyi bir sezon geçirmeyeceğimiz düşünüyorum. Kayserispor'u başarılı hale getirecek grup varsa ben buradayım, sürdürülebilir bir Kayserispor var ise ben buradayım. İşler çığırından çıktıktan sonra burada durmamızın bir anlamı yok" dedi.

Cardoso: "Umut ediyorum ki bu sene geçen seneki performansımızdan daha iyi performans gösteririz"

Antrenman öncesinde açıklamalarda bulunan Kayserisporlu futbolcu Miguel Cardoso ise, "Belli bir tatil dönemi geçirdik. Tatilimiz sonrasında tekrar buraya döndük ve kampımız başlıyor. Geçen sene iyi bir sezon geçirmiştik. Bu sene de geçen seneden daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz. Geçen sezonun sonuna doğru takımda bazı yorgunluklar ve sakatlıklar oldu. Umut ediyorum ki bu sene geçen seneki performansımızdan daha iyi performans gösteririz. Hedef olarak belirlediğim bir gol ve asist rakamı yok. Bir oyuncu olarak performansımla takımın başarılı olmasına katkı sağlamak istiyorum. Benim tek hedefim bu. Bu gol olabilir, asist olabilir. Çok önemli değil" sözlerini sarf etti.

Kolovetsios: "Ligi aynı hedefler istikametinde ligi iyi bir seviyede tamamlamak istiyoruz"

Dimitrios Kolovetsios da, "Yeni sezonun başlamasından dolayı çok mutluyuz. Son 1.5 aydır bir tatil dönemi vardı. Hocalarımızın bize verdiği program dahilinde hazırlanmaya çalıştık. Şu anda yeni sezonumuz başlıyor. Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Ligi de iyi bir seviyede bitirdik. Bu senede bıraktığımız yerden devam edip yine aynı hedefler istikametinde ligi iyi bir seviyede tamamlamak istiyoruz. Geçen sene oynadığımız belirli bir oyun vardı. Takım kalitemizle taraftarlarımızı mutlu ettik. Aynı şekilde devam etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.