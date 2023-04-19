Çağdaş Atan: 'Oyuncularımın özellikle bugün biraz yalnız bırakıldığını hissediyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kasımpaşa maçının ardından, "Oyuncularımın özellikle bugün biraz yalnız bırakıldığını hissediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor evinde Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı. Mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Öncelikle geçen hafta 2 tane ağır mağlubiyet almış takımın mücadelesi oldu. Maçtan önce söylemiştim, 'biraz psikoloji bozuk bir maç olacak' diye. 2 takım da öncelikle gol yememeyi, oyunu korumayı ve sağlam oynamayı düşündü. Spor kamuoyundan böyle bir oyun için özürlerimi diliyorum. Çünkü biz böyle oynamaya insanları alıştırmadık. Özellikle de sahamızda çok coşkulu oynayan, çok pozisyona giren, rakibi hep geriye ittiren, hem geçiş hem de pas oyununu iyi oynayabilen bir görüntü veriyorduk. Maalesef bugün bunu veremedik. Geçen haftaki mağlubiyetin üzerine hiç kolay değil. Oyunun sonlarında maçı öyle bitirmek için resmen savaştık. Rakibe çok pozisyon vermedik, biz de çok fazla pozisyona giremedik ama Bilal 2 tane çok net pozisyon kurtardı. Onu buradan tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Şu anda biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim"

Takım olarak yalnız bırakıldıklarını hissettiklerini söyleyen Atan, "Daha başka söyleyeceğim şeyler var. Bu takımın sezon başından beri çok güzel bir hikayesi var. Oyuncuların inanılmaz bir hikaye yazdılar. Taraftar ile birleşip, şehirle birleşip, çok güzel bir hikaye yazdılar. Yazmaya da devam edebiliriz aslında ama mental yorgunluğa doğru, yalnızlığa doğru gitmeye başladık. Son 10 yılın belki de 9 sezonunu küme düşme potasında çok fazla transferler yaparak kapatan Kayserispor, şu anda birçok oyuncusunu kaybetmesine ve 2 dönem transfer yasağına rağmen ligin zirvesine çok yakın durumda. Bugün kazanabilseydik, belki de haftayı 5.bitirebilecektik. Oyuncularımın özellikle bugün biraz yalnız bırakıldığını hissediyorum. Bir ara sürdürülebilir yapıya doğru gideceğimiz yönünde umutlarımız artmıştı ama şu anda biraz yalnızlık hissettiğimizi söyleyebilirim" şeklinde konuştu. - KAYSERİ