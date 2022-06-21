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Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu.

Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak.

Çağdaş Atan'ın ekibinde şu isimler yer aldı:

Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör

Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör

Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör

Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü

Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü

Serhan Erturhan: Analizci

Ufuk Özbey: Analizci - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kayserispor Çağdaş Atan Spor Haberler

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