Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu. Kayserispor'un yeni Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın ekibi belli oldu. Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da Çağdan Atan dönemi başladı. Sarı kırmızılı kulüp ile 1 yıllık sözleşme imzalayan 42 yaşındaki teknik adamın ekibinde 7 isim var. Çağdaş Atan'ın 6 antrenörünün yanı sıra Kayserispor kulübünün analiz antrenörlerinden Serhan Erturhan da, Çağdaş Atan'ın yardımcıları arasında yer alacak. Çağdaş Atan'ın ekibinde şu isimler yer aldı: Mustafa Keçeli: Yardımcı Antrenör Hasan Fırat: Yardımcı Antrenör Murat Özkütükçü: Yardımcı Antrenör Altay Dağdelen: Kaleci Antrenörü Emre Demirci: Atletik Performans Antrenörü Serhan Erturhan: Analizci Ufuk Özbey: Analizci - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Spor Kayserispor Çağdaş Atan Spor Haberler

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