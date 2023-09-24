Çağdaş Atan İlk yarıyı 0-0 bitirebilsek farklı bir maç olabilirdi

Sezer AFŞAR - Ali DANAŞ İSTANBUL, (DHA)- Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 'İlk yarıyı 0-0 bitirebilsek farklı bir maç olabilirdi. Kaliteli bir ayaktan yediğimiz golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Rakibimize set hücumundan şans vermedik. 2-0'dan sonra düşmediğimiz bir oyun oldu. İkinci yarı üretken olamadık. Sezona başlangıcımız, alışılagelir bir durum değil. 3'te 0 ile başladık ve bunun altından kalkmaya çalışıyoruz' dedi.

Galatasaray, Süper Lig'in 6'ncı haftasında Başakşehir'i deplasmanda 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu. Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını ancak ilk yarının ortalarında oyunu dengelediklerini aktaran Atan, 'Maçın ilk 10 dakikasına kötü başladık. Bugün birebir eşleşmemize rağmen pres konusunda zorlandığımız bir maç oynadık. Oyunun 20'nci dakikasıyla golü yediğimiz zamana kadar 4 veya 5 tane pozisyona girdik. Karzev'in direkten dönen pozisyonu, Serdar'ın ayaklarına top dolaşması ve Piatek ile girdiğimiz pozisyonlar' İlk yarıyı 0-0 bitirebilsek farklı bir maç olabilirdi. Kaliteli bir ayaktan yediğimiz golle ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. Rakibimize set hücumundan şans vermedik. 2-0'dan sonra düşmediğimiz bir oyun oldu. İkinci yarı üretken olamadık. Sezona başlangıcımız, alışılagelir bir durum değil. 3'te 0 ile başladık ve bunun altından kalkmaya çalışıyoruz. Geçen haftaki galibiyetin ardından daha coşkulu bir oyun bekliyordum. Fenerbahçe ve Kayserispor deplasmanlarından iyi sonuçlarla ayrılmak istiyoruz. Milli aradan sonra çok daha iyi bir Başakşehir izleteceğimizi düşünüyoruz. Bizim için üzücü bir maç oldu. Galatasaray'ı galibiyetinden dolayı tebrik ediyorum? diye konuştu.

'PIATEK ATTIKÇA DEVAMI GELECEKTİR'

Takımın santrforlarından biri olan Krzysztof Piatek'in çalışma arzusundan memnun olduğunu belirten Atan, 'İstek ve arzu anlamında beklentimizin altında değil. Gol atmak için doğmuş bir oyuncu. Her takımda yeterli gol sayısına ulaşmış bir oyuncu. Çalışkanlığından çok memnunum. Ben bu işin ketçap gibi olduğunu düşünüyorum. Gelmeye başladıktan sonra devamı olacaktır. Attıkça devamı gelecektir. Onun gol atacağı zamanı sabırsızlıkla bekliyoruz. Gol yükünü ona bırakmış değiliz. Orta sahada ofansif oyuncularımız var. Gol sayısı konusunda sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum' şeklinde konuştu.

'4'ÜNCÜ HAKEM ÇOK NET PENALTI OLDUĞUNU SÖYLEDİ'

Galatasaray'ın kazandığı penaltı pozisyonuyla ilgili düşünceleri sorulan Atan şunları söyledi

'Bana göre penaltı verilmeyebilirdi ama 4'üncü hakem bize pozisyonun net penaltı olduğunu söyledi. Eğer topuğuna basmadıysa net bir penaltı olduğunu düşünmüyorum. Verilebilirdi de verilmeyebilirdi de.'

A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Vincenzo Montella'ya destek olacaklarını aktaran Atan, 'Federasyon ve yetkililerin aldığı kararı saygı duymak gerek. Montella da iki sene Adana Demirspor'a iyi hizmet etti. İnşallah milli takıma da iyi hizmet eder. Bize düşen ona destek olmak' diyerek sözlerini noktaladı.