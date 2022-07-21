Çağdaş Atan: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çağdaş Atan: "Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli"

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Çağdaş Atan: 'Hazırlık maçı da olsa kazanmak önemli'

Yukatel Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçında takımının sergilediği futbol ve aldığı sonuçtan memnun olduğu söyledi.

Yukatel Kayserispor teknik direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçında takımının sergilediği futbol ve aldığı sonuçtan memnun olduğu söyledi.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Alanyaspor maçı sonrası yaptığı açıklamasında, "iki tane çok iyi takımın maçı oldu. Kazanmak bizim için önemli. Motivasyon açısından önemli. Oyuncular, isteklerimize iyi cevap veriyor. İyi çalışıyoruz. Çok sağlıklı bir çalışma ortamı var. Kendimizi bu konuda şanslı görüyoruz. Yoruluyoruz ama bunun karşılığını sahada almaya başladık" dedi.

Teknik Direktör Çağdaş Atan, zor bir sezon geçireceklerini söyleyerek, "Zor bir fikstürümüz var. Zor bir sezon bizi bekliyor. Kayserispor için savaş, mücadele sezonu. Bunu taraftarlarımızın unutmaması gerekiyor. Hep destek versinler" yorumu yaptı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Aytemiz Alanyaspor Kayserispor Çağdaş Atan Futbol Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title