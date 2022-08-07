Çağdaş Atan: Gemiyi sağ salim karaya yanaştıracağımızı düşünüyorum

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Kadrodan memnunum. Sayısal olarak eksik olduğumuz pozisyonlar var. Çok ciddi sakatlıklar yaşamazsak, tam kadro devam ettiğimiz zaman zor bir sezon olacak ama gemiyi karaya sağ salim yanaştıracağımızı düşünüyorum" dedi.

Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sözlerine oyuncularıyla gurur duyduğunu ifade ederek başlayan Atan, "Gerçekten bugün plana sadık kalarak, çalıştığımız her şeyi uygulayarak oynadık. Hücum presinde yaptıklarımızı bugün yapamadık ama rakibe az pozisyon vererek, 3-4 tane de pozisyon üretmişken maçı bitirebilirdik. Geliştirmekte olmamız gereken şeyler var. Çok çalışarak iyi yaptıklarımızı daha da işler hale getirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Genç oyuncuları takıma katmayı planladıklarını söyleyen Çağdaş Atan, "İlk kampa başladığımızda 9 genç oyuncuyla başladık. Kampta özellikle 2-3 oyuncu belli bir seviyeye çıkabilecek potansiyelde olduğunu gösterdi. Oyunu ve sistemi daha güçlü hale getirebilirsek, birkaç genç oyuncuyu Kayseri'ye kazandırabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kendimize edindiğimiz misyonlardan biri. Altyapımızı bir ticarethane haline getirmeye çalışıyoruz. Aynı antrenmanları yapıyoruz, A takımda ne çalışıyorsak aşağıdaki takımlar da aynı antrenmanları yapıyor. Ümit vaat eden oyuncular var" dedi.