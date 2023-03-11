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Çağdaş Atan'dan ayrılık yönündeki haberlere cevap: "Daha yeni geldik"

Spor Haberleri

Çağdaş Atan'dan ayrılık yönündeki haberlere cevap: 'Daha yeni geldik'

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın görevinden ayrılacağı iddialarına, "Deli saçması haberler" derken, Atan da, "Daha yeni geldik" diye cevap verdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Teknik Direktör Çağdaş Atan'ın görevinden ayrılacağı iddialarına, "Deli saçması haberler" derken, Atan da, "Daha yeni geldik" diye cevap verdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ile Teknik Direktör Çağdaş Atan arasında tartışma yaşandığı ve genç teknik adamın ayrılacağı yönünde yapılan haberlere tepki geldi. Başkan Ali Çamlı ve Teknik Direktör Çağdaş Atan, ayrılık yönündeki haberlerin doğru olmadığını vurguladı. Teknik Direktör Çağdaş Atan iddialara ilişkin, "Nereye ayrılıyoruz. Daha yeni geldik. Buradayız" yanıtı verdi.

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, "Çağdaş, bu şehrin evladı. Saçma sapan, deli saçması, o yazan çizen, ruh hastası adamlara deyin ki; Çağdaş, Kayseri'de kendisini ait hissediyor. Kayserispor'da yapacağı çok iş var. Bunları tamamlamadan Çağdaş hiçbir yere gitmeyecektir. Bu şehirde benden çok Çağdaş hoca değer görüyor" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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