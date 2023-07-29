Çağdaş Atan Bize verilen sözün tutulmasını bekliyorum

İlyas KAPLANKAYSERİ (DHA) ' Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, 'Bize verilen söz var, o sözün tutulmasını bekliyorum. Bu durumun açıklığa kavuşacağını ve transfer tahtamızın açılacağını umut ediyorum' dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile futbolculardan Dimitrios Kolovetsios ve Mame Thiam, kulübün resmi ürünlerinin satıldığı mağaza önünde taraftarlarla bir araya geldi. Etkinlik öncesi açıklama yapan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, güzel bir kenetlenme gördüklerini belirterek, 'Kulübümüz böyle organizasyonlara devam edecek. Taraftarlarımızın kulübe destek olma adına resmi ürünlerimizi temin etmelerini rica ediyorum. Formalarımız ve ürünlerimiz çok güzel. Bu sezon formaları oyuncularımızla beraber seçtik. İmkanı olanları ellerinden geldikçe resmi ürünlerimizi almaya davet ediyorum. Bize verilen söz var, o sözün tutulmasını bekliyorum. Hem yöneticilerimiz hem de şehrin büyükleri çalışıyorlar. Bu durumun açıklığa kavuşacağını ve transfer tahtamızın açılacağını umut ediyorum. Elimizdeki oyuncular bizim önümüzdeki sezon transferlerle beraber oluşturmak istediğimiz kadronun iskeletini oluşturuyor. Hepsi kalmasını istediğimiz sporcular. Bu sporcularla sezona başlayabiliriz ama 38 maçlık uzun periyotta daha çok alternatife ve rekabet edecek futbolculara ihtiyacımız var. Bu kadro bizim çalışmak istediğimiz çalışmaktan keyif aldığımız bir oyuncu grubu' diye konuştu.