Çağdaş Atan: Avrupa'ya gitmek istiyoruz

BAŞAKŞEHİR FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Bugün ligin beşincisiyiz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Son altı maçta çok iyi bir performans gösterdik. Sonucu bekleyip kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

Başakşehir FK, Süper Lig'in 35'inci haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan açıklamalarda bulundu.

Maç hakkında düşüncelerini aktaran Çağdaş Atan, "Fenerbahçe'nin hafta sonunda kaybetmiş olduğu derbi maçından sonra şampiyonluk iddiasının azalmasıyla modunun düşük olmasını bekledik. Biz açıkçası Fenerbahçe'yi oyuna sokmak istemedik. Önde yüksek şiddetli baskıyla başlayıp oyunu açıkçası domine etmek istedik. Kanatlarda da gördüğümüzde arkamıza çok geçiş yoluyla geçeceklerini düşünmüyorduk. Oyun tam planladığımız gibi gitti. Ama bu aralardaki en büyük sorunumuz penaltı atamamak olabilir. İşte Trabzon maçı, Hatay maçı ve bu maç. Penaltı kaçırdık. Maçın dönüm noktasıydı bana göre. Çünkü gerçekten çok iyi ivme yakalamıştık. Maçta çok iyi durumdaydık. Pozisyonlar var. İyi oynayarak devam ettik açıkçası. Penaltı bu kaçar. Kaçırdıktan sonra yine oynamak isterken aslında oyun tamamen bizim kontrolümüzdeyken aynen Göztepe maçında yaptığım yorumu yapacağım. Gereksiz iki üç tane uzun top ve geriden attığımız top Mert'in önünde kaldı ve kolay bir gol yedik. İkinci yarıya yine iyi girmek istedik. Oyun kontrolümüz altındaydı ama maalesef çok kolay goller yedik. Tabi maçın kırılma anlarının fazla olduğunu da söylemem gerekiyor. Tamamen objektif bir yorum yapmak istiyorum. Bizim kazandığımız penaltı pozisyonuna baktığımız zaman kalede olsa yine anlayacağım. Pozisyonu anlamaya çalışacağım mantığını ama bir önceki hafta içinde oynanan Avrupa Ligi yarı finalinde United maçında, Manchester lehine verilen kırmızı kartla değerlendirilen pozisyonda ne farkı var? Biri anlatabilir mi? İnanılmaz bir standart farkı yaşıyoruz. Anlamıyorum. Bir de bunların Avrupalı hakemlerin olması düşündürücü. Türk hakemi de yok. Avrupalı hakemler vardı. Ama maalesef kırmızı kart için çağırmadı. Benim bildiğim topla oynama niyeti olduğunu da iki kere cezalandırmamak bir takıma ve bir düşüyor. Topla oynama niyeti yok. Tamamen boş kaleye topu içeri atacak oyuncumuzu bilerek çekerek durdurma niyeti var. Bana göre yüzde yüz kırmızı kart olması gerekiyordu. Talisca'nın harikası eliyle plasesi var. Sarı kartla değerlendirilmedi ikinci sarı kartla çıkması gerekirdi. Diego Carlos'un Piatek'e yapmış olduğu faul. Anlıyorum avantaja bıraktı hakem. Sonrasında oyuncumuz topa tam sahip olmadan topu Livakovic'e gitti. Adı üstünde avantaja sahip Başakşehir takımının buna ne avantajı var? Geçen hafta Kasımpaşa Trabzon maçında Aytaç'ın attığı golden önce örnek bir avantaj kuralı uygulandı. Aytaç bunu yaptı. Onun dönüşünde yani santra yapılmadan. Standart bunun neresinde? veya neye göre standart? Anlamak mümkün değil. Ama bu bizim kendi hatalarımızı görmemize veya gözümüzün kör olmasına mazeret üretmemize sebep olacak durum değil. Çok iyi başladığımız ama başlangıcıyla sonucun çok alakasız olduğu bir maç oynadık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'yi kazanmış olmasından dolayı tebrik ediyorum" açıklamasında bulundu.

'KIRILGAN BİR YAPI SERGİLİYORUZ'

Takımın ve oyunun analizini yapan Teknik direktör, Oyuncu değişikliklerinden sonra özellikle bugün bazı oyuncuların oyuna düşük girdiğini gördüm açıkçası. Yani maç kaybedebilirsiniz problem yok. Göztepe maçı da aynı şekilde bu maç da aynı şekilde. Muazzama yakın başlangıç 20-30 dakika harika oyun. Ama yenilen bir golden sonra çabuk kolay gol yiyerek atakları savuşturma durumumuz var. Yani bu Göztepe ve maç için bunu söyleyebilirim. Kolay gol yediğimizi söyleyebilirim. Biz de geçen sene sanırım ligi en az golle kapattık. Benim önceki takımlarımın hepsi böyle ama maalesef. Bu anlamda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Kırılgan bir yapı sergiliyoruz. Çabuk atak edip çubuk gol atacağımızı düşünüyoruz. Orada sıkıntı yaşıyoruz bana göre. Oyunu ne kadar üçüncü bölgede topa sahip olursak hem pres gücümüzün artacağını hem de arkada daha oyuncularımızın anlaması gerekiyor artık. Geçen sene bunu çok daha iyi yapıyorduk ama bu sene transferlerle beraber öndeki kanat oyuncuları profilimizle beraber biraz daha yapmakta imtina ediyoruz. Aynı çizgiler aynı anda atak yapmaya çalışıyoruz. Rakibi dalgalandırmadan pozisyona girince gole çevirmeyiz. Bunda bir sıkıntı yok ama oyun bizim için ne kadar çok hızlanırsan, bizim için bir o kadar dezavantaj çünkü çok önde oynayan bir takımız. Bir de üçüncü bölgede rakibi çok sallandırmadığınız dönemlerde geçiş için enerjisi çok daha fazla oluyor. Bizim en büyük zaaflarımızdan bir tanesi bu. Şimdi sezon ortası ve sezonun sonu olduğu için çok fazla dokunuşla düzeltmemiz mümkün değil ama önümüzdeki sezon çok da zor düzeltecek bir durum değil açıkçası. Çok hızlı oynamaya çalışıyoruz. Top havaya kalktığında problemleri olan bir takımız. İşte En-Nesyri attığı golü de üçüncü gol de aynı şekilde. Duran topları çok iyi savunduk. Bundan çok korkuyorduk. Ama ikinci toplardan hava toplarını net kazanamadığımız ve önümüze merkeze düşen topraktan maalesef canımız yandı bugün. Kanat oyuncularımızın geldiğinden beri attığı gol sayısı ortada. Santrafor veya pozitif ve negatif yanlarını iyi tartıp ona göre oyun düzenini seçmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'LİGİN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMLARINDAN BİR TANESİYİZ'

Takımın genel performansı hakkında en çok gol atan takımlardan biri olduğunun altını çizen Atan, "Oyunun başlangıcına baktığımız zaman Başakşehir'in veya takımlarının ne zaman golünü atacağını bekler pozisyondayım açıkçası. Çok coşkulu ve kaos şeklinde olmayan, organize olan hücumlarla rakibin üçüncü bölgesine geldik. Üçüncü bölgeye gelmede hiçbir problemimiz yok. Az önce söylediğim problem yerleşebilmek. Tabi ki de yine söylüyorum yani bizim gibi takımlar oyunu ne kadar hızlandırırsa, ne kadar pozisyon haline gelirse sizin daha fazla pozisyon yemenize neden olur. Çok pozisyona girmeyen ama çok az pozisyon veren bir takım olmaktansa çok pozisyona giren bir takım izletmeyi tercih açıkçası. Zaten ligin en çok gol atan takımlarından bir tanesiyiz. Üçüncüsüyüz. Bu sene baktığımızda genel olarak kendimizi yargılayabileceğimiz konu fazla kolay gol yememiz oldu. Bugün ligin beşincisiyiz. Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Son altı maçta çok iyi bir performans gösterdik. Sonucu bekleyip kendi maçlarımızı kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz" dedi.

'OYUNCU GİTMEK İÇİN NİYETLİ'

Piatek'e tekliflerin olduğunu belirten Çağdaş Atan, "Her takımında üçüncü takımım burası. Başakşehir, Kayserispor ve Alanyaspor. Oyuncularıma ilk verdiğim söz onların market değerlerini arttırmak. Onları piyasanın değerli önemli oyuncular haline getirebilmek. Bunu yapamıyorsan veya yaş olarak buna uygun oyuncu değilse o oyuncunun sözleşmesini güçlü hale getirmek istiyorum. Şimdiye kadar bu sözü çok fazla yerine getirdiğini düşünüyorum açıkçası. Piatek evet ilk geldiğimiz dört hafta gol atamadı. Parmağında ufak bir çatlak oluştu. Dokuz hafta sonra gol atmadı. Ama ona inancımızı biz hiç kaybetmedik Onun üzerine bir oyun planı kurduk. O da bunun karşılığında çok fazla gol attı. Karakter olarak da çok düzgün bir çocuk zaten. Çalışılması kolay bir oyuncu. Antrenmanı kaçırmaz. Transfer teklifi var. Bunu saklamanın bir anlamı yok. Oyuncu satılması ve beni her zaman mutlu eden burası Piatek'ten elde edilen gelirin bu takımı güçlendireceğini düşünüyorum. Ama tabi yeri çok kolay dolduramayacak. O yüzden karar başkanımızın ve yönetim kurulunun ama bir ona olan ilginin farkındayız. Oyuncu gitmek için niyetli. Yüksek bir ücret talep ediyor. Umarım hem oyuncu tarafı hem de yönetim bu anlaşmadan mutlu ayrılır. Ama özellikle oyuncu tarafının kulüp tarafına biraz daha empatiyle yaklaşması gerek düşünüyorum. Kulüpler kolay ayakta durmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.