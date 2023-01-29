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Çağatay Şalap: "İstek ve arzu en üst seviyedeydi"

Spor Haberleri

Çağatay Şalap: 'İstek ve arzu en üst seviyedeydi'

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, Boluspor maçının ardından iç sahada kaybetmeme alışkanlığı kazandıklarını ifade ederek, "Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık bizim için mutlu edici bir şey" şeklinde konuştu.

Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, Boluspor maçının ardından iç sahada kaybetmeme alışkanlığı kazandıklarını ifade ederek, "Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık bizim için mutlu edici bir şey" şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Altınordu konuk ettiği Boluspor'la karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Altınordu Teknik Sorumlusu Çağatay Şalap, "Bu haftada sahamızda geriden gelerek puan kazandık. Oyuncularımızın istek ve arzusu en üst seviyedeydi. Evimizde kaybetmeme alışkanlığı kazandık, bizim için mutlu edici bir şey. Biz maç maç bakıyoruz, bundan sonra bir maçımız daha var. Eksiklerimize bakacağız, ona göre çalışmalar yapıp, gelecek haftalara hazırlanacağız" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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