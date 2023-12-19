Cacharel Türkiye Tenis Ligi Finalleri'nde kadınlar çeyrek final karşılaşmaları oynandı.

Organizasyondan yapılan açıklamaya göre TED Spor Kulübü'nde gerçekleştirilen turnuvada yarı finale çıkan takımlar belli oldu.

ENKA, Alaçatı Tenis Kulübü'nü 3-0 ve Topspin Tenis Kulübü de 1955 Batman Belediye Spor Kulübü'nü aynı skorla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yeşilyurt Spor Kulübü, Antalya Tenis İhtisas Kulübü'ne 2-1 üstünlük sağlayarak adını yarı finale yazdırırken, TED Spor Kulübü de Tenis Klinik Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.

Cacharel Türkiye Tenis Ligi'nde yarın erkeklerde çeyrek final, kadınlarda ise sıralama maçları oynanacak.

Erkekler çeyrek finalinde ENKA, TED Spor Kulübü, Yeşilyurt, Topspin Tenis Spor Kulübü, Mete Tenis Spor Kulübü, Antuka Tenis Akademisi, Adana Gençlik ve Spor Kulübü ile Alaçatı Tenis Kulübü korta çıkacak.

Organizasyonda kadınlar finali 23 Aralık Cumartesi, erkekler finali ise 24 Aralık Pazar günü yapılacak.