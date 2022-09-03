Ç. Rizespor, Yeni Malatyaspor hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ç. Rizespor, deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Ç. Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Yeni Malatya Stadyumu'nda 3 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Yeşil-mavililer oynayacakları maç için gittikleri Malatya'da Yeni Malatyaspor Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan antrenman ısınma hareketleri ve düz koşu ile başladı. İdman 5'e 2 orta oyunu ile son buldu. - RİZE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Yeni Malatyaspor Rizespor Malatya Spor Haberler

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