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Ç.Rizespor, Srdan Grahovac'ı renklerine bağladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ç.Rizespor, Srdan Grahovac'ı renklerine bağladı

Çaykur Rizespor, Srdan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu duyurdu.

Çaykur Rizespor, Srdan Grahovac ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu duyurdu.

TFF 1. Lig'in Karadeniz Ekiplerinden Çaykur Rizespor, geçtiğimiz yıl Avusturya'da Bundesliga 1. Lig takımlarından Rapid Wien'da forma giyen Srdan Grahovac'ı transfer etti. 29 yaşındaki Bosna-Hersekli futbolcu Grahovac, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan imzayı attı. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karadeniz Avusturya Rizespor Spor Haberler

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