Ç. Rizespor Bodrumspor hazırlıklarını sürdürdü Spor Haberleri Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında sahasında oynayacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto 1. Lig'in Karadeniz ekiplerinden Çaykur Rizespor, 1 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da sahasında karşılaşacağı Bodrumspor maçının hazırlıklarını çift anrenmanla Mehmet Cengiz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günün ilk antrenmanı Fitness salonunda kondisyon çalışması yapıldı. Isınma hareketleri ile başlayan günün ikinci antrenmanı top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu. (Ali Maşalacı - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Karadeniz Rizespor Spor Güncel Haberler

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