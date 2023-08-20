Buzda geleceğin şampiyonları yetişiyor

Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nda özellikle geleceğin şampiyonlarını yetiştirme noktasında önemli çalışma ve planlamalar yapılıyor.

19.08.2023 tarihinde Short Track (Sürat Pateni) branşında Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi'ne (THOM) girmeye hak kazanan sporcular ile Türkiye Buz Pateni Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri A. Hamdi Işık, Naci Korucu ve Köksal Kaçmaz yanı sıra antrenörler Artur Sultangaliev, Burak Akar, Mükerrem Deniz, Duygu Belir, Cemre Karaduman ve Mülkinaz Zümra Bıyık eşliğinde yeni sezon için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü Hizmet Eğitim Merkezi'nde yapılan toplantıya Kocaeli'de bulunan antrenör ve sporcular telekonferansla katıldılar. Federasyon Başkanı Burhan Kurtulmuş ve Asbaşkan Orhan Şahin'de yeni sezonda tüm sporculara başarı dileklerini ileterek yeni sezonun hayırlı olmasını ifade ettiler. - ERZURUM