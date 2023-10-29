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Buzda coşkulu Cumhuriyet kutlaması

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı kutlamaları çerçevesinde sporcular Erzurum'da buz üzerinde kutlama yaptı. Buz Pateni Federasyonu yönetimi, milli sporcular ve kulüp sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı Palandöken ilçesinde bulunan buz pateni sahasında kutladı. Sporcular, dev Türk Bayrağı ile buzda gösteri yaparken hep birlikte İstiklal Marşı'nı söylediler.