Buz Patencilerden 10 Kasım etkinliği
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye şampiyonası yarışlarında 10 Kasım etkinliği gerçekleştirildi.
Türkiye Buz Pateni Federasyonu'nca Erzurum'da düzenlenen Short Track Türkiye şampiyonası yarışlarında 10 Kasım etkinliği gerçekleştirildi.
Yakutiye 3 binlik buz salonunda devam eden şampiyonada bugün 10 Kasım Atatürk'ü Anma programı düzenlendi. Buz pistinde toplanan federasyon yöneticileri, antrenörler ve sporcular saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Programın ardından yarışlara devam edildi. - ERZURUM
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor