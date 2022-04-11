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Buz Kurdelesi, Mayıs Ayından Önce Halka Açılacak

Xinhua - Spor
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Buz Kurdelesi, Mayıs Ayından Önce Halka Açılacak

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Beijing Devlete Ait Varlıklar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Wu Xiaonan Pazar günü, Buz Kurdelesi olarak da bilinen Ulusal Sürat Pateni Oval Pisti'nin Mayıs ayındaki İşçi Bayramı'ndan önce halka açılmasının planlandığını söyledi. Buz Kurdelesi, ortak temsilcileri ve mekan operasyon ekibini Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sırasında kırılan yeni dünya rekorlarına tanık […]

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) — Beijing Devlete Ait Varlıklar Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Wu Xiaonan Pazar günü, Buz Kurdelesi olarak da bilinen Ulusal Sürat Pateni Oval Pisti'nin Mayıs ayındaki İşçi Bayramı'ndan önce halka açılmasının planlandığını söyledi. Buz Kurdelesi, ortak temsilcileri ve mekan operasyon ekibini Beijing 2022 Kış Olimpiyat Oyunları sırasında kırılan yeni dünya rekorlarına tanık olan "En Hızlı Buz"u deneyimlemeye davet edecek. Mekan tasarımı, inşaat, buz yapma ve denetleme departmanlarından temsilciler de, Pazar günü Buz Kurdelesi'ni ziyaret etti. Wu Xiaonan'a göre Buz Kurdelesi, yüksek nitelikli yarışma sonrası operasyonun öncüsü olarak, toplu spor ve çeşitli iş projelerine hizmet edecek.

Xinhua / Spor

Nisan, Pazar, Pekin, Mayıs, Spor, Haberler

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