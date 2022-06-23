Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak

AA - Erkan Tiryaki - Spor
 - Güncelleme:
Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak.

İstanbul'da 23-25 Eylül'de oynanacak B Grubu maçlarında Türkiye'den Buz Adam, İspanya'dan Barcelona, Litvanya'dan Hockey Punks, Belçika'dan Liege Bulldogs mücadele edecek.

Grubu birinci sırada tamamlayan takım adını 2. tura yazdıracak ve İtalya'da 14-16 Ekim'de oynanacak D Grubu maçlarına katılacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İstanbul gençlik Türkiye Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title