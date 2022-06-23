Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. tur B Grubu maçları, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün ev sahipliğinde Türkiye'de oynanacak. İstanbul'da 23-25 Eylül'de oynanacak B Grubu maçlarında Türkiye'den Buz Adam, İspanya'dan Barcelona, Litvanya'dan Hockey Punks, Belçika'dan Liege Bulldogs mücadele edecek. Grubu birinci sırada tamamlayan takım adını 2. tura yazdıracak ve İtalya'da 14-16 Ekim'de oynanacak D Grubu maçlarına katılacak. AA / Erkan Tiryaki - Spor İstanbul gençlik Türkiye Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Buz hokeyinde Continental Kupası'nın B Grubu maçları İstanbul'da oynanacak - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.