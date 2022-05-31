Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler ve 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi tamamlandı - Haberler

Buz hokeyinde 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler Ligi'nde Zeytinburnu Belediye Spor Kulübü, 18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi'nde ise Buz Adam Spor Kulübü şampiyon oldu.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 Türkiye Buz Hokeyi 20 Yaş Altı Elit Genç Erkekler Ligi tamamlandı. Final maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 5-4 yenen Zeytinburnu Belediyespor sezonu birinci tamamladı.

18 Yaş Altı Genç Kadınlar Ligi'nde ise sezonun final maçında Buz Korsanları'nı 3-2 yenen Buz Adam Spor Kulübü şampiyon oldu.