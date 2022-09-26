- Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul-Barcelona arasındaki maça oyuncuların birbirine girdiği kavga anları damgasını vurdu.

- Buz hokeyi maçında Kavga : Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

İSTANBUL - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul- Barcelona arasındaki maça oyuncuların birbirine girdiği kavga anları damgasını vurdu. Maçı bırakıp birbirine giren oyuncuların o anları kameraya yansıdı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul ve Barcelona, Zeytinburnu Buz Pisti'nde karşılaştı. Normal süresi 9-4 biten maçı Buz Adam İstanbul kazanırken, gergin geçen müsabaka esnasında birçok kez oyuncular birbirine girdi.

Maç esnasında oyuncuların birçok kez birbirleriyle kavga ettiği o anlar ise damga vurdu. Maçı bırakıp birbirine giren oyuncuların o anları kameraya yansıdı.