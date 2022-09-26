Üye Girişi
Haberi Paylaş

Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

Spor Haberleri

- Buz hokeyi maçında kavga: Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul-Barcelona arasındaki maça oyuncuların birbirine girdiği kavga anları damgasını vurdu.

- Buz hokeyi maçında Kavga : Oyuncular maçı bırakıp birbirine girdi

İSTANBUL - Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul- Barcelona arasındaki maça oyuncuların birbirine girdiği kavga anları damgasını vurdu. Maçı bırakıp birbirine giren oyuncuların o anları kameraya yansıdı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. Tur B Grubu'nda mücadele eden Buz Adam İstanbul ve Barcelona, Zeytinburnu Buz Pisti'nde karşılaştı. Normal süresi 9-4 biten maçı Buz Adam İstanbul kazanırken, gergin geçen müsabaka esnasında birçok kez oyuncular birbirine girdi.

Maç esnasında oyuncuların birçok kez birbirleriyle kavga ettiği o anlar ise damga vurdu. Maçı bırakıp birbirine giren oyuncuların o anları kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Caner Sönmez - Spor

Barcelona İstanbul kavga Spor Güncel Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title