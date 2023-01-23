Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde play-off yarı finaline kalan takımlar belli oldu Spor Haberleri Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off yarı finaline kalan takımlar belirlendi. Buz Hokeyi Kadınlar Süper Ligi'nde normal sezonun tamamlanmasının ardından play-off yarı finaline kalan takımlar belirlendi. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da başlayan ligin normal sezonu sona erdi. Ligi ilk dört sırada bitiren Buzadam Gençlik ve Spor Kulübü, Genç Ankaralılar Spor Kulübü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü ve Çayyolu Gordion Spor Kulübü play-off yarı finaline kalmaya hak kazandı. Maçlar, 4 Şubat'ta başlayacak. Kaynak: AA / Spor Türkiye Spor Spor Haberler

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