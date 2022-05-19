Buz hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Haberler

Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ikinci maçında İzlanda'ya 3-2 yenildi.

Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakada İzlanda'nın gollerini Ragnhildur Kjartansdottir, Sigrun Arnadottir ve Sunna Bjorgvinsdottir atarken, millilerin iki golünü de Betül Taygar kaydetti.

İlk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup olan ay-yıldızlılar, ikinci maçından da yenilgiyle ayrıldı.

Milliler, üçüncü maçında 21 Mayıs Cumartesi günü Güney Afrika ile karşılaşacak.