Buz Hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman - Haberler

Buz Hokeyi: Kadınlar Dünya Şampiyonası 2. Klasman
AA - Yunus Kaymaz - Spor
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ilk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup oldu.
Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman'daki ilk maçında Avustralya'ya 7-0 mağlup oldu.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de oynanan müsabakayı Avustralya, Sara Sammons (2), Nikki Sharp (2), Matilda Pethrick (2) ve Michelle Clark-Crumpton'un golleriyle farklı kazandı.
Milliler, ikinci maçında 19 Mayıs Perşembe günü İzlanda ile karşılaşacak.
AA / Yunus Kaymaz - Spor