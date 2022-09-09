Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı İstanbul'da kamp yapacak Spor Haberleri Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 19-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak. Buz Hokeyi Kadın Milli Takımı, 19-26 Eylül tarihlerinde İstanbul'da kamp yapacak. Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım kadrosunda yer alan sporcular, 19 Eylül Pazartesi günü Zeytinburnu Buz Pisti'nde bir araya gelecek. Milli takım kadrosunda şu sporcular bulunuyor: "Azra Naz Sert, Ekin Duru Köksal, Merve Karataş, Alara Kuchkin, Betül Duman, Ece Kamalak, Hatice Dursun, Irmak Gerez, Safiye Çağdaş, Sema Nur Güven, Sena Yavuz, Ulya Ada Güneş, Ayşe Koçak, Başak Demirkol, Betül Taygar, Didem Bağcı, Dilara Lökbaş, Elif Azra Murat, Elif Beyza Atalı, Elif Nur Kaya, Hatice Gizem Tüzgen Dağlı, Iana Bozbei, Meryem Betül Tuna, Mukaddes Buylucu, Sidre Özer, Şüheda Kutluca, Tuğçe Melis Demir, Yağmur Aslanoğlu, Yaren Pala." Spor Kaynak: AA / Musa Samur İstanbul Eylül Spor Haberler

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