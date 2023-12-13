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Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı Olimpiyat Ön Elemelerinde Mücadele Edecek

13 Aralık 2023 19:11 Güncelleme: 19:12 Abone Ol

Buz Hokeyi Erkek Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yarın başlayacak olimpiyat ön elemeleri 2. turunda mücadele edecek. Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun açıklamasına göre M Grubu'nda yer alan milliler, ilk maçını yarın ev sahibi Sırbistan ile yapacak. Milli takım, 17 Aralık'ta tamamlanacak elemelerde ayrıca Hırvatistan ve Tayvan ile karşılaşacak.