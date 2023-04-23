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Buz Hokeyi: Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu

Buz Hokeyi: Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu

Spor Haberleri

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda beşinci ve son maçına çıkan Türkiye, Yeni Zelanda'ya 4-2 yenildi.

Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda beşinci ve son maçına çıkan Türkiye, Yeni Zelanda'ya 4-2 yenildi.

Organizasyonun B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika yer aldı.

Türkiye, Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun beşinci maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Milli takım bu maçı, 4-2 kaybetti.

Tek galibiyetini, ikinci maçında Meksika'ya karşı 5-0'la elde eden Türkiye, grubu tek galibiyetle 5. sırada tamamladı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

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