Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu'nda üçüncü maçına çıkan Türkiye, Bulgaristan'a 5-3 yenildi.

Organizasyonun B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika yer alıyor.

Türkiye, Zeytinburnu Buz Pisti'nde gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Bulgaristan'a 5-3 mağlup olan ve tek galibiyetini ikinci maçında Meksika'ya karşı 5-0'la elde eden Türkiye, dördüncü maçında yarın saat 20.30'da Belçika ile kozlarını paylaşacak.

Milli takım, gruptaki son maçını da 23 Nisan Pazar günü Yeni Zelenda ile yapacak.