Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu maçları İstanbul'da başladı
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Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu müsabakaları İstanbul'da start aldı.
Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu müsabakaları İstanbul'da start aldı.
Organizasyonun B Grubu'nda Türkiye'nin yanı sıra Yeni Zelanda, Belçika, Bulgaristan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Meksika yer alıyor.
Türkiye, Zeytinburnu Buz Adası'nda oynanan organizasyonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri ile karşılaştı.
Birleşik Arap Emirlikleri'ne 8-0 mağlup olan Türkiye, ikinci maçında yarın Meksika'yla karşı karşıya gelecek.
Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor