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Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

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Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda üçüncü ve son maçlar tamamlandı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda üçüncü ve son maçlar tamamlandı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyonda Buz Adam İstanbul- Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs müsabakaları oynandı.

Günün ilk karşılaşmasında Buz Adam İstanbul, Barcelona'yı 9-4 mağlup etti. İkinci ve son mücadelede ise Liege Bulldogs, Hockey Punks Vilnius'u 5-0 yendi.

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Buz Adam İstanbul, B Grubu'nu lider tamamladı. İki galibiyet alan Liege Bulldogs ikinci oldu. Tek galibiyet elde eden Hockey Punks Vilnius üçüncü, tüm maçlarını kaybeden Barcelona ise son sırada yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor

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