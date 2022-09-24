Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası Spor Haberleri Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı. Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası 1. tur B Grubu'nda 2 müsabaka oynandı. Zeytinburnu Buz Pisti'nin ev sahipliği yaptığı organizasyona Barcelona-Hockey Punks Vilnius ve Liege Bulldogs-Buz Adam İstanbul maçlarıyla devam edildi. Günün ilk karşılaşmasında Hockey Punks Vilnius, Barcelona'yı 6-3 yendi. İkinci ve son müsabakada ise Buz Adam İstanbul, Liege Bulldogs'u 4-1 mağlup etti. Grupta yarın Buz Adam İstanbul-Barcelona ve Hockey Punks Vilnius-Liege Bulldogs maçları yapılacak. Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Barcelona İstanbul Spor Haberler

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