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Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

Spor Haberleri

Buz Hokeyi: 2023 Continental Kupası

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. turunda B Grubu'nda 2 maç yapıldı.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından düzenlenen 2023 Continental Kupası'nın 1. turunda B Grubu'nda 2 maç yapıldı.

Zeytinburnu Buz Pisti'nde yapılan günün ilk müsabakasında Barcelona ile Liege Buldogs karşılaştı. Müsabakayı, konuk ekip 7-0 kazandı.

Organizasyonda günün ikinci maçında ise Buz Adam ekibi, Hockey Punks Vilnius takımını 6-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor

Zeytinburnu Barcelona Spor Haberler

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