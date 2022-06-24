Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası 2. klasman maçları İstanbul'da yapılacak

Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası 2. klasman maçları, 27 Haziran-5 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'nde gerçekleştirilecek şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 8 ülke katılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak, önemli bir uluslararası organizasyonuna ev sahibi olduklarını belirterek, "2022 Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. İngiltere, İspanya, Hollanda, Letonya, Avustralya, Kazakistan, Meksika ve Hollanda'yı ülkemizde misafir edeceğiz. Avrupa'nın en büyüğü olma özelliğini taşıyan Zeytinburnu Belediyesi Buz Pisti'miz de organizasyona hazır durumda. İnşallah başarılı bir ev sahipliği ortaya koyacağız. Şampiyonada güçlü rakiplerimiz var ancak millilerimiz de iyi bir hazırlık süreci geçirdi. Onlara yürekten güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un destekleriyle geçen günlerde 2023 Erkekler Dünya Şampiyonası 2. klasman maçlarını İstanbul'a getirdiklerini vurguladı.

Albayrak, eylül ayında Antalya'da yapılacak yarı yıl kongresinde de 2023 20 Yaş Altı Erkekler ile 2023 18 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası ev sahiplikleri için iddialı olduklarını kaydetti.