Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı hazırlık kampı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kamp, Zeytinburnu Buz Adası'nda 20-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kampta 23 sporcu yer alacak.
Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Kadın Milli Takım hazırlık kampı İstanbul'da gerçekleştirilecek.
Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 20-26 Kasım tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek.
Kampta yer alacak 23 sporcu şunlar:
Azra Betül Kılaç, Ada Akınç, Beray Derin Okut, Ekin Duru Köksal, Elif Naz Taşköprü, Rabia Valeria Kaya, Safiye Çağdaş, Tan Nisan Göksal, Tuana Kaya, Elif Kamalak, Ulya Ada Güneş, Zeynep Nihan Pekçay, Azra Nur Şenyuva, Berfin Büyükdağ, Elif Nur Kaya, Fikriye Begüm Kızıltoprak, Iana Bozbei, Melis Arslan, Nisa Alya Erdöş, Sidre Deniz Hacıosmanoğlu, Yağmur Aslanoğlu, Yaren Pala, Çiçek Mina Eylen.