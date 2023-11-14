Haberler ›› Spor ›› Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı İstanbul'da Kamp Yapacak

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Kadın Milli Takımı hazırlık kampı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kamp, Zeytinburnu Buz Adası'nda 20-26 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Kampta 23 sporcu yer alacak.