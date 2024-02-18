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Buz Hokeyi 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı İstanbul'da Hazırlık Kampına Başlıyor

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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenecek olan 18 Yaş Altı Erkek Milli Takımı hazırlık kampı, İstanbul'da gerçekleştirilecek. Kamp, 22 Şubat-2 Mart tarihleri arasında Zeytinburnu Buz Adası'nda yapılacak. Kampta 29 sporcu yer alacak.

Buz hokeyinde 18 Yaş Altı Erkek Milli Takım hazırlık kampı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre kamp, 22 Şubat-2 Mart tarihlerinde Zeytinburnu Buz Adası'nda düzenlenecek.

Hazırlık kampında yer alacak 29 sporcunun isimleri şu şekilde:

Kayra Aydos, Baha Bakar, Eray Berat Önal, Mustafa Alp Fındıkoğlu, Kaan Bahadır, Kerem Arslanoğlu, Arhan Kuzey Girgin, Ali Nail Cömert, Babür Artış, Rasim Cihan Özgün, Rıza Yiğit Bekmezci, Arif Eren Şahin, Ali Gökkaya, Kayra Yiğit Sungur, Abdullah Yayılkan, Amir Zihni Tınaz, Hamza Yavuz, Emin İnandı, Ömer Faruk Altay, Serdar Ali Gök, Çağan Ege Odabaş, Zafer Şerik, Mehmet Ayberk Karadağ, Rüzgar Koç, Efe Han Öztorun, Mustafa Koçak, Demir Toksoy, Celal Tuna Meyveci, Sacit Orkun Sümer.

Kaynak: AA / Spor

Milli Takım Zeytinburnu İstanbul Türkiye Spor Güncel Haberler

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