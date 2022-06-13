Büyükşehirli sporcu milli takıma seçildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü başarı müzesine bir madalya daha ekledi. İslami Dayanışma Oyunları Bocce Milli Takım seçmelerinde birinci olan Büyükşehirli sporcu Faik Dursun Öztürk, altın madalyanın sahibi oldu. Öztürk, İslami Dayanışma Oyunları ile Akdeniz Oyunlarında ülkemizi temsil edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü dört bir yanda düzenlenen spor organizasyonlarına geniş sporcu ağı ile katılım sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede İslami Dayanışma Oyunları'nda Bocce Milli Takımı için seçmelere katılan Büyükşehirli sporcu Faik Dursun Öztürk, 48 puanla birinci olarak milli takım adına yarışmaya hak kazandı. Konya'da düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunlarına milli forma ile katılacak olan Öztürk ayrıca Akdeniz oyunlarında da ay yıldızlı forma ile ülkemizi temsil edecek. - SAKARYA

İhlas Haber Ajansı / Spor