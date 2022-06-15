Büyükşehirli karateci Milli formayla tatamiye çıkacak Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcularından Zümra Rezzan İm, Prag'da düzenlenecek Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi karate takımı sporcularından Zümra Rezzan İm, Prag'da düzenlenecek Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak. Sakarya Büyükşehir Belediyespor Kulübü karate sporcularından Zümra Rezzan İm, 17-19 Haziran tarihleri arasında Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenecek olan Ümit Genç ve U-21 Avrupa Karate Şampiyonasında Milli formayla tatamiye çıkacak. Milli karateci, U-21 55 kilogramda yarışacak ve altın madalya için mücadele edecek. Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Büyükşehir Belediyemizin başarılı sporcusu Zümra Rezzan İm, Avrupa Karate Şampiyonasında ülkemizi temsil edecek. 17-19 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada tatamiye çıkacak sporcumuza Milli forma altında başarılar diliyoruz" denildi. - SAKARYA İhlas Haber Ajansı / Spor Ümit Genç Sakarya Spor Haberler

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